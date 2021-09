Lohelennutajad hakkavad kogunema laupäeval kella 11 ajal Pärnu rannas, kuid korraldaja Ranno Märtsoni sõnutsi on tegu suhteliselt vabameelse üritusega ja lennutajad saabuvad, millal tahavad. “Tegemist on ikkagi väikese sõpruskonnaga, kes armastavad lohesid lennutada, ja me teeme seda oma lõbuks,” ütles Märtson. Üritus on planeeritud nii laupäevale kui ka pühapäevale.

Märtson rõhutab siiski, et kõik sõltub ilmast, kuid lubab, et vaiksema tuulegagi saab näha midagi lendamas. Korraldaja kutsub inimesi üles tulema sinna ka oma lohega. “Kui teil on kapis lohe, võtke see kaasa ja tulge kohale. Isegi kui te ei ole seda varem lendama saanud, me lubame, et paneme kõik lendama,” teatas Märtson.