Kuigi Rannaparki kogunes 700 õpilast, oli jooksust osavõtjaid üle Pärnumaa kokku umbes 1100. Kõik ei tulnud kohapeale. Siinne korraldaja Margit Suhhostavets selgitas, et oldi paindlikud ja kui mõni kool soovis, et õpilased jookseksid oma kodukohas, seda võimaldati. Nemadki said kollased särgid, teatepulga ja kommikoti.