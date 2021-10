MTA töötajad tabasid 1,6 miljonit salasigaretti

Uurimisosakonna Lääne talituse juhataja Peeter Paisuotsa sõnutsi jätkavad MTA töötajad süstemaatilist tööd salakauba tõkestamiseks. “Salasigarettide rahvusvahelise mastaabiga illegaalne äri on üks organiseeritud kuritegevuse tuluallikatest. Olenemata sellest, kas salasigaretid on mõeldud Eesti turule või üritatakse neid edasi transportida teistesse Euroopa Liidu riikidesse, on MTA eesmärk hoida ära võimalik maksukahju,” lausus Paisuots. Ta lisas, et sellised kahtlase päritolu ja teadmata kvaliteediga tubakatooted võivad tõsiselt kahjustada Eesti ja Euroopa Liidu kodanike tervist.