Café Grand on tänavust erimenüüd koostades lähtunud Pärnumaa vanadest söömistraditsioonidest, kuid seda tänapäevase pilgu läbi. “Kuna ma ise olen looduseinimene, siis mõtlesin, et päris niisama ei saa menüüd kokku panna, vaid see võiks olla seotud paikkonnaga,” avaldas restorani peakokk Sven Azojan. Näiteks saab söögikohas mekkida suitsutatud hülgeliha, mis tuli Azojanile mõttesse, väisates Kihnut, kus on hülgeliha söömine olnud aastasadu traditsiooniks.