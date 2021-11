Virtsus päästis vinguandur hullemast

Kell 4.11 tulnud teatele reageerinud päästjad mõõtsid toas vingugaasi sisalduseks 32 ppm-i (vingugaasi sisalduse mõõtühik sissehingatavas õhus), mille tekitas liiga vara suletud siiber. Inimeste tervisele on ohtlik juba 20 ppm-i.

Päästeamet tuletab meelde, et tuleohutuse tagamiseks peab hoiduma ülekütmisest ja kütteseadme siibrit ei tohi liiga vara sulgeda. Enneaegu suletud siibri tõttu tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu ülimürgine vingugaas on tappev ja seda saab avastada ainult vinguanduri abil. Ameti kommunikatsioonijuht Maris Moorits rõhutas, et suitsuandur vingugaasile ei reageeri, mistõttu ei asenda vinguandur suitsuandurit ega vastupidi.