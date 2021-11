Audi sõitis libedaga vastu posti

Täna kella 8 paiku sõitsid päästjad liiklusõnnetusele Pärnus Tallinna maanteel. Öösel tekkinud tugeva libeduse tõttu oli sõiduauto Audi sõitnud vastu posti, mistõttu oli päästjatel vaja likvideerida auto süttimisoht ja aidata auto teeserva lükata, et mitte häirida liiklust.

Politsei pressiesindaja Indrek Hirs ütles, et täna ja eilegi muudest libedusest tingitud liiklusõnnetustest Pärnumaal politseid teavitatud ei ole.

Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse andmete kohaselt olid varahommikul riigi põhi- ja tugimaanteed paiguti soolaniisked või soolamärjad, kohati oli teedel härmatistki. Põhja-, Lääne-, Ida- ja Kesk-Eestis oli teetemperatuur selge taeva all langenud miinuspoolele ja teepinnad muutusid musta jää tõttu libedaks.

Ehkki päevasel ajal on temperatuur jäänud valdavalt plusspoolele, tasub suverehvidega sõitjatel kaaluda nende vahetamist talviste vastu. Poolteise nädala pärast muutub talverehvide kasutamine kohustuslikuks.

Talverehvide kasutamine

Talverehve on Eestis kohustuslik kasutada 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Naastudeta talverehvide ehk lamellrehvidega tohib sõita aasta läbi. Talverehvide puhul on oluline meeles pidada, et nende mustri jääksügavus peab olema suurem kui kolm millimeetrit, soovitatavalt vähemalt neli kuni viis millimeetrit.

Enne sõidu alustamist saab teeoludega Eesti eri piirkondades tutvuda teeilmajaamade ja teekaamerate kaudu veebilehel tarktee.ee.

Andmed: politsei.ee