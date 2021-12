“Tõde ja fakt on see, et naisterahvas varises kokku neli minutit peale süsti saamist. Oli tükk aega teadvuseta, katkendlik hingamine, nõrk pulss, krambid,” väitis Julia-nimeline naine, kes ise sündmust pealt ei näinud, kuid jagas enda sõnutsi kellegi teise filmitut.