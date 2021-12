Abilinnapea Silver Smeljanski kirjutas möödunud reedel J+XSile, et võidutööga kaasnenud projekti tingimused ei sobi selle elluviimiseks. Linnavalitsus lähtus arhitektuurivõist­luse korraldamisel, et ettevõtmine maksab ligikaudu 250 000 eurot ja oleks teostatav kuue kuuga. Smeljanski kirja põhjal läheks “Uus-Pärnu” maksma 335 600 eurot ja elluviimiseks kuluks vähemalt 26 kuud ehk natuke üle kahe aasta. Linnal pole ­usku, et hinda ja tööde kestust annaks­ arhitektidega läbi rääkides vähen­dada. Nii leitigi, et “Uus-Pärnu“ ei ole linna eeldatud tingimustel teostatav ja sellega edasi ei minda.