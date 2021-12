Pärnu randade vee kvaliteet halveneb, üks plaažidest tuleb sulgeda

Mai ranna suplusvee kvaliteet on ameti hinnangul küllalt hea, et seal ohutult supelda, Vana-Pärnus ja Raekülas aga halb. Keskranna suplusvesi on hea kvaliteediga, mis ometi on aastaga halvenenud. Sealjuures on Vana-Pärnu rand ainus, kus näitajad on paranenud, kuid mitte sedavõrd, et kõrgemat hinnet teenida.