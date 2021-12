Tiismaa sõnade kohaselt on ta juba aastaid panustanud mõne organisatsiooni algatusse, et jõulude ajal ei peaks ükski laps jääma nukralt kingita.

“Eelmisel aastal sain pisikese tütrekese emaks ja pärast seda muutus see teema mulle eriti hingelähedaseks. Lapsed on meie elus kõige tähtsamad ja kes siis ei sooviks näha väikese inimese silmis seda siirast rõõmu, kui jõulude ajal jõuab temani midagi, millest ta on unistanud,” seletas praegu pealinnas elav Tiismaa. “Paraku on meie seas väga palju peresid, kellel ühel või teisel põhjusel pole võimalik nende väikeste silmaterade salasoove täita. Kuna aga jõulud on imede aeg, siis kuidagi peab ometi iga laps selle kauaoodatud kingi kuuse alt leidma.”