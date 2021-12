Pärnumaa aasta naisettevõtja ehitas printsile laevanina

Jah, selline tunnustus sai mulle osaks esimest korda. CLJ Services OÜ on küll varem 100 tippfirma hulka jõudnud ja on käidud ­mitmel tänuüritusel, kuid see on 17 tööaasta jooksul tõesti esimene autasu. Mõtlesin, et võib-olla jõuame sinna kolme sekka. Alles tagasi kodus jõudis mulle võit ­kohale ja siis hakkasid pisaradki voolama. Väga suur rõõm ja ­väga suur üllatus.