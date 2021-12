Pühade ajal sündis Pärnu haiglas viis last

Tunamullu ei sündinud 24. ja 25. detsembril ühtegi last, kuid teisel pühal tuli ilmale kaks poissi.

2018. aasta ei sündinud Pärnu haiglas pühade ajal ühtegi last. Seevastu 2017. ja 2016. aasta kohta võib öelda, et need olid lasterohked: vastavalt seitse ja neli beebit.