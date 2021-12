Pärnu‒Uulu neljarajalise teelõigu ehitus võib alata juba mõne kuu pärast

Via Baltica ligemale kümnekilomeetrise lõigu neljarajaliseks ehitamine läheb eeldatavalt maksma 38,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Pärnu–Uulu neljarealisele lõigule kavandatakse kaks eritasandilist liiklussõlme, need tulevad Tõllapulga ja Uulu risti. Ehitatakse neli jalgratta- ja jalgtee tunnelit ja metsloomade teeületuskohad. Lammutatakse ja ehitatakse uus Uulu sild. Rannametsa tee saab fooriga ristmiku. Uuele teele tuleb kolm ringristmikku, ühendusteid ning ligemale kolm kilomeetrit jalgratta- ja jalgteid. Paigaldatakse muutuvteabega liiklusmärgidki.

Liiklusuuring näitab, et sel lõigul on prognoositav liiklussagedus üle 15 000 sõiduki ööpäevas ja raskeliikluse osa üle 20 protsendi. Tee ehitatakse välja nelja sõidurajaga maanteeks, et suurendada liiklusohutust, maantee läbilaskvust ja parandada sõidumugavust.