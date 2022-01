Plaanitav kruusakarjäär asub juba olemasoleva kaevanduse vahetuses läheduses, kus sama ettevõte juba kruusa kaevandab. Lähimad majapidamised jääksid kaevandusest ligemale poolteise kilomeetri kaugusele ja kuigi planeeritav kaevandus asub rohevõrgustiku alal, ei jää see ühelegi looduskaitsealale ega Natura 2000 võrgustikku. Linnavalitsus seadis kaevandamise lubamise tingimuseks, et kaevandusala hiljem korrastatakse ja võetakse kasutusele rohevõrgustiku osana. Peale selle nõuab linnavalitsus, et karjääri korrastamise läbi peaks sealse maastiku väärtus suurenema.