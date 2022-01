Koolides nakatunud ilmnevad nädalavahetusel või uuel nädalal

Kiirtestide abil on koolides tuvastatud nii mõnigi koroonasse nakatunu ja on klasse, kes saadetud distantsõppele. FOTO: Sander Ilvest

Õpilased läksid sel esmaspäeval kooli ja koroona kiirtestidega on tuvastatud juba mitu nakatunut. Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam tõdes, et see on varasema nakatumise tagajärg ja tuleval nädalal selgub, kuidas koolidesse naasmine viiruse levikut mõjutab.