Pea aasta remondis olnud Häädemeeste muusikakool pidas avamispidu

Ligemale 300 000 eurot maksma läinud ümberehituse käigus uuendati nii ruumilahendust kui tehnovõrgustikku: kool on nüüd maaküttel, hoones on uus ventilatsioon ja kanalisatsioon. Majale ehitati helikindlad vaheseinad, topeltuksed ja helisummutavad paneelid.

“Igaks tööks on alati õige aeg ja Häädemeeste muusikakooli remondi suhtes oli tähtede seis soodne just pea aasta tagasi. Praegu otsustades olnuks hind mitu korda kõrgem. Aga maja on nüüd korras ja heaperemehelikult kasutades ei vaja suurt remonti järgmised 30–40 aastat. Kui aga pilliõppijaid jagub, seisab see maja kindlasti järgmised 100 aastatki,” lausus abivallavanem.