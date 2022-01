Lõppenud jahihooajal kütiti enim põtru Pärnumaal

Eesti jahimeeste seltsi (EJS) presidendi Margus Puusti sõnutsi peaksid maakondlikud jahindusnõukogud edaspidi väga hoolega jälgima, et küttimismahu määramisel arvestataks keskkonnaagentuuri soovitusi. “Enamikus piirkondades on metsakahju vähenenud ja jahimeeste arvates ei tohiks enam küttimist suurendada, vaid peaks seda vähendama,” selgitas Puust.

EJSi juhatuse liikme ja sõraliste küttimisstatistika kokkuvõte autori Priit Vahtramäe hinnangul ei tohi algaval hooajal kindlasti küttida üle juurdekasvu. Et tagada põdrapopulatsiooni looduslik struktuur, peab Vahtramäe küttimisel tähtsaks järgida õiget soolist ja vanuselist vahekorda. “Kuna kahju on minimaalne ja arvukus viidud teadlaste soovitud tasemeni – 12 000 looma –, pole oluline, kui palju põtru kütitakse, vaid see, kui palju neid õiges soolises ja vanuselises struktuuris alles jääb,” lisas ta.