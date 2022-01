Transpordiamet täitis lubaduse: prügikastid ja vetsud viidi parklatest ära

Nähtavalt palju leidub parkla kõrval maas väiksesse kilekotti pakitud ja pealt kinni seotud prüginutsakuid. Küllap kogus juht sõidu ajal jäätmed ühte kohta, lootuses need viisakalt konteinerisse visata. Aga võta näpust, kui maantee parklast, kus just pikamaasõidu autod peatusi teevad, on prügikast ära viidud. Puhkamiseks ja einetamiseks masina kinni pidanud juhil polegi muud valikut, kui rämps maha visata.