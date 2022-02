Vaadake, mida arutatakse tuuleenergia konverentsil

Täna on fookuses välisriikide kogemus tuuleenergia sektori arendamisel ning kogukondade ja teiste huvirühmade kaasamisel. Samuti räägitakse tuulikute tehnoloogia arengust, salvestuslahendustest ja põhivõrgu ühendustest. Tänased ettekanded on inglise keeles.

Homme on tähelepanu all Eesti tuuleenergia sektori proovikivid ja eesmärgid: räägitakse kohalikust kasust, uutest töökohtadest, tuuleparkide mudelitest, nende planeerimisest, liigikaitselistest piirangutest.

Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni juhatuse esimees Aavo Kärmase sõnutsi on taastuvenergia tootmismahu suurendamine praegu suure tähelepanu all.

„Tuuleenergial on Eestis suur potentsiaal ja meil on väga head tuuleolud, et rohelist elektrit toota. Tootmisvõimsust ehk tuuleparke on võimalik väga kiirelt lisada, kui see on ühiskonna ühine ootus ja tahe,” märkis Kärmas.