Galerii ⟩ Audru kandis toimus ulatuslik maalihe

Kõige suuremad tänapäevased lihked on teada Sauga jõe äärest ja ulatunud oma ulatuselt sadakonna meetri kaugusele veepiirist. Põhjalikumalt ongi maalihkeid uuritud Pärnu ümbruses Pärnu, Sauga ja Audru jõe nõlvadel, kus nad on ohustanud ka jõeäärseid maju. Tihti on maalihete puhul mänginud rolli inimtegevus, näiteks on nõlva ülaosas täidetud õuealasid, lisades sinna raskust, või raiutud lagedaks orunõlvi.