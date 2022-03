Surjus jätkus emakeelepäeva luuletraditsioon

“Mul on siiralt hea meel näha ja kuulda, kui pühendunult lapsed kaunist emakeelset luulet esitavad. Sellised võistlused tutvustavad suurepäraselt lastele meie kirjandust ning süstivad nendesse esinemisjulgust. Tore on kogeda, kuidas emakeelepäeva tähistamine on kindlalt au sees ja Surjus kohe eriliselt pidulik sündmus,” ütles Vilep.