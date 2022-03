Kell 22.59 teatati, et Peetri tänaval põleb kahekordne elumaja. Päästjate sündmuskohale jõudes selgus, et hoone teisel korrusel on leegid juba aknast väljas. Kortermaja elanikud evakueeriti kustutustööde ajaks õue, kuna suitsu imbus ka maja ainsasse trepikotta.