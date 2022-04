Pärnumaal istutatakse ligemale kolm miljonit puud

Enim istutatakse kodumaakonda mändi (1,42 miljonit taime). Kuusehakatisi saab maasse 972 000, peale selle 450 000 kaske ja 10 000 sangleppa, kokku ligemale 2,86 miljonit istikut. Kõik taimed on kasvatatud RMK taimlates.

Metsakasvatajad ootasid pikisilmi lume sulamist, et lõpuks ometi saaks tööga pihta hakata. “Kui 2020. aastal alustasime istutamisega juba märtsis ja eelmise aasta aprilli keskpaigaks oli miljon taime istutatud, siis tänavu alustame istutamisega alles nüüd ja sedagi mitte kõikjal,” viitas RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät hilisele kevadele.

Kuna istutushooaeg on külma kevade tõttu veninud, on metsauuendajad keerulises olukorras.“Kui istutuseks jääb kaks–kolm nädalat vähem aega, peame veel rohkem pingutama, ent kindlasti saame hakkama,” kinnitas Väät, et proovikivideks ollakse valmis.