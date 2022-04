Pärnu sadama juhatuse liige Sander Kilk rääkis, et eelmistelgi aastatel oleks Pärnusse pidanud jõudma mitu ristluslaeva, kuid koroonaviiruse tõttu tühistati kõik reisid.

Kilgi sõnutsi on selleks suveks praeguse seisuga planeeritud kaks kruiisilaeva külastust. Mõlemal juhul on tegu lõbusõidulaevaga Hebridean Sky, mis toob suvise Pärnu linnaga tutvuma korraga kuni 150 ristlusturisti, kes on peamiselt pärit Ameerikast ja Austraaliast.