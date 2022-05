Elektriühendus on Pärnumaal taastatud

Vooluta majapidamisi on vana haigla ümbruses, Mai rajoonis ja Raekülas. Lisaks on vooluta kliente Reiu külas ja Uulus. Kella 16.30 paiku oli Pärnus Elektrilevi kaardi põhjal vooluta üle 1000 kliendi.

Papiniidu ristmikust alates on välja lülitunud valgusfoorid. Näiteks Riia maantee ja Liivi tee ristmikku Raekülas ületavad veokijuhid aegamisi, et veenduda sõidu ohutuses. Suletud on näiteks Raekülas asuv Meie kauplus.