Kaks kodumaakonna liiklusohtlikku kohta jääb tänavu ümber ehitamata

Taristuehitajatega peetud läbirääkimistel otsustati, et transpordiamet katab teedeehituses tõendatud hinnatõusu korral kulude kasvu kuni 4,6 protsendi ulatuses, bituumeni hinnatõus kompenseeritakse täies mahus. Hinnanguliselt teeb see kokku 24 miljonit eurot hüvitist.

“Kindlasti on oluline, et me ei jäta neid kavandatud objekte tegemata, vaid lükkame need edasi,“ selgitas Padar. “Samuti jätkame kavandatud mahus projekteerimistegevust, et majandusolukorra paranemisel oleksid meil projektid juba valmis ja saaksime ehitustega kiirelt edasi minna.”