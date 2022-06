Taskuhääling ⟩ Pärnus kerkib toasooja hind märgatavalt

Tööstusettevõttedki on huvi tundnud selle vastu, et anda oma jääksoojus kaugküttevõtku. Pärnus näiteks Nordic Fibreboard OÜ, mis toodab ehitusplaate. Sellegi võrra peab vähem kütust põletama.

Üks võimalikke täiendusi on veel soojuse salvesti, mida Pärnus veel ei ole, aga Tartu katlamaja juurde ehitatakse. Soojussalvesti on sisuliselt hiiglaslik veetünn, kuhu toodetakse kuuma vett. Salvesti mõte on kasutada sealset varu olukordades, kus praegu köetakse gaasiga. Näiteks kevadel, kui päeval on plusskraadid, aga öösel kümme kraadi külma, tuleks ööseks panna gaasikatel käima. “Katel kõige kallima kütusega,” tähendas Külaots. Tegelikult võiks puidukatel toota päeval soojust täiskoormusel ja talletada osa akusse, et saaks seda öösel kasutada.

Toasooja hinna võrdlus paikkonniti Pärnu: Gren Eesti AS, hind 53,29 eurot megavatt-tunni eest Pärnu, Nooda tegevuspiirkond: SW Energia OÜ, hind 82,09 eurot Vändra: Adven Eesti AS, hind 201,30 eurot Sindi: SW Energia OÜ, hind 47,05 eurot Paikuse ja Seljametsa: SW Energia OÜ, hind 61,50 Sauga: SW Energia OÜ, hind 65,71 Tootsi: Nevel Eesti OÜ, hind 54,07 Tõstamaa: SuFe OÜ, hind 49,70 Uulu: SW Energia OÜ, hind 70,52 Tartu: Gren Tartu AS, hind 53,35 Tallinn: Utilitas Tallinn AS, hind 97,15 Tallinn, Kesklinn-Pirita: Adven Eesti AS, hind 202,83 *Kõikidele hindadele lisandub käibemaks. Andmed: konkurentsiamet

Külaotsa väitel on praegune kaugkütte hind tugev stiimul ühineda kaugküttega, sest kõik muud alternatiivid on kallimad. Pärnus jõuab toasoe 19 000 lõpptarbijani. Kaugküttetorustikku on suvepealinnas umbes 100 kilomeetri jagu. Siiski ei ole kaugküttega liituda niisama lihtne, sest soojatoru peab viima majani. Selle viimase ehitamine on aga kallis ja hind on viimasel ajal kõvasti tõusnud sellegi pärast, et asfaldi hind on kerkinud.