Graafik ⟩ Politsei kavatseb jaanipidusid pisteliselt väisata

Pärnu piirkonnapolitseinik Janek Saharenko, kes on varemgi pühad tööpostil veetnud, tõdes, et jaaniajal on kõige rohkem kaklusi, liiklusõnnetusi, joobes roolikeeramisi, vargusi, (lähisuhte)vägivalda. Väljakutseid on viimastel aastatel jaaninädalal tulnud aina enam. Kui 2019. aastal oli neid Pärnu maakonnas 207, siis mullu juba 262.