Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuki sõnul on kulutused liiniveole sedavõrd palju suurenenud, et linna ega riigi eelarve ei suuda neid täies mahus katta. Selleks, et vältida olukorda, kus kulude kokkuhoiuks tuleks liinide kilomeetreid vähendama, on tema sõnul mõistlikum käia inflatsiooniga kaasas ja suurendada tulusid. Nii saab tagada ühistranspordi toimimise täies mahus ka tulevikus. „Meil peab olema pikaajaline tuleviku vaade. Me ei saa teha nii, et kui eelarves on raha vähe, paneme bussid seisma ja kui raha tuleb juurde, paneme need jälle käima,” põhjendas ta.