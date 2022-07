Mais ruulisid Pärnumaal siseturistid, välismaalasi käib tunduvalt vähem kui kriisieelsel ajal

Võrreldes kahe eelmise aastaga on hotellides peatunud välismaalaste ja eestlaste arv jõudsalt kasvanud. Kriisieelse ajaga kõrvutatuna on välisturistide arv siiski ligemale poole võrra väiksem, aga majutusasutustes peatunud eestlaste arv on koroonaeelse ajaga võrreldes jõudsalt kasvanud: kui 2019. aasta mais peatus Pärnumaa majutusasutustes ligemale 40 000 välituristi ehk 40 protsenti rohkem kui tänavu, siis eestlastest turistide arv oli üle-eelmisel kuul 77 protsendi võrra kõrgem kui kolm aastat tagasi, mil siinsetes majutusasutustes peatus 26 856 turisti.