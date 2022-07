Pärnumaal avab ukse 34 talu ja ettevõtet

Eeloleval nädalavahetusel võtab üleriigilisest kaheksandast avatud talude päevast kodumaakonnas osa 34 talu ja ettevõtet, millest mõni ootab külastajaid ainult pühapäeval. Kodulehe andmetel on ennast kirja andnud 279 talu ja ettevõtet, Pärnumaal registreeritud moodustavad sellest veidi üle kümnendiku. Kihnu vald on turismimagnetina mõjuva saare ja üritustega südasuvel ilmselt nii üle koormatud, et jääb üleriigilisest ettevõtmisest kõrvale.