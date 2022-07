Fotokonkurss ⟩ Rüütli tänaval toimuvat oodatakse pildile püüdma

Konkursi eestvedaja Urmas Lassi jutu järgi on fotojahi eesmärk tuua Rüütli tänavale rohkem melu ning talletada uulitsa ajalugugi.

Lassi sõnutsi kuulutati konkurss välja seetõttu, et Rüütli tänavast fotosid otsides selgus, et väga palju neid pole. “Samuti on põnev teada saada, millise pilguga inimesed Rüütli tänavat näevad,” seletas ta. “Loodan, et kui inimesed pildistama lähevad, on neil Rüütli tänavast oma visioon, olgu see melu, vaikus või hommikune väsimus.

Konkursile oodatakse fotosid, mis on tehtud 26. juulist kuni 31. juulini.

Lassi ütles, et varem tehtud fotosid konkursile ei oodata, kuid kätt neile ette ei panda. “Usun, et kui ajavahemik on limiteeritud, siis on pildid rohkem läbi mõeldud. Aga kui on mõni äge pilt eelmisest aastast, siis võib sellegi saata, on ju eesmärk näidata, milline Rüütli tänav on.”

Pildid saab üles laadida 31. juulil Facebooki gruppi Imeline Pärnu linn, lisada tuleb viide #fotokonkurss.

Lassi sõnutsi on tal hea meel, et Imeline Pärnu linn konkursi ideega kaasa tuli ja piltide kogumisel oma somegrupi keskkonda pakub. “See on koht, kus inimesed on harjunud Pärnust tehtud pilte postitama ja nägema,” ütles ta.