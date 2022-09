Pärnumaa talud riisusid konkursil koorekihi

Parima noortaluniku tiitli pälvis Põhja-Pärnumaal Rätsepa talus toimetav Keili Kitsing, kes ühes isaga kasvatab 40pealist lüpsilehmakarja. Keili isa Ants Kitsing alustas talupidamisega juba 1990. aastate alguses ning Keili ja tema õed on väiksest saadik talus abiks olnud. Põllumaad on perel 125 hektari jagu, millel kasvatatakse ise nii sööta kui vilja. Loomad saavad suurema osa aastast veeta karjamaal.

Parima alternatiivtalu tiitel rändas samuti kodumaakonda, Kõnnu külla Mahlametsa OÜ tootmiskompleksi, mis ehitati paar aastat tagasi. Seal toodetakse mitmesuguseid mahlu ja Rosenberry käsitööjäätist. Ettevõtte omanik Terje Mitev on pärit sealtsamast lähedalt Kaismalt ja jõudis pärast maailmas rändamist tagasi kodukanti. Ettevõtte hooned on rajatud Mitevi praeguseks 95aastase ja tema tegemistele väga kaasa elava vanaonu Endli talupaika. Mitev on mahlategu juba lapsest saadik armastanud. Nüüd ongi jõutud suure mahlatootmiseni ja tänaseks on mahlade kõrval valikus ka üle 20 jäätisesordi.