Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks, mis iseloomustab tarbekaupade ja teenuste hinnamuutust, augustis võrreldes juuliga paar protsenti, kuid võrreldes eelmise aasta augustiga 25 protsenti. Kaupade hinnad on aastaga tõusnud 18 protsenti ja teenuste omad ligemale 38 protsenti. Muuseas oli 2021. aasta augustis indeks 2020. aastaga võrreldes kasvanud vaid viis protsenti. See tähendab, et praegune hinnatõus on viis korda kiirem