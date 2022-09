Tüli tuttavate vahel päädis väidetavalt õhkrelva kasutamisega

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Maarja Gustavson avaldas, et tüli naabrite vahel on kestnud pikemat aega ja on seotud sellega, et üks meestest peab kasutama oma kinnistule pääsemiseks naise kinnistul olevat teed. “Mõlemad mehed olid alkoholijoobes. Kas neil oli mõni õhkrelv või mitte, on veel selgitamisel,“ märkis Gustavson. Ta lisas, et mehi pole varem kriminaalkorras karistatud ja nende vahistamiseks puudub alus.