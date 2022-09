Galerii ⟩ Põhja läinud laeva päästeoperatsioon paneb proovile kogenud mehedki

Kell 14 paigaldasid päästjad vette kütusereostuse tõket, kraanajuhid tegid viimaseid ettevalmistusi ja tuukrid olid ootel, et kinnitada laeva põhjale tropid, mille abil purjekas veest välja tõsta.

Laarmann & KO kõneisik Toomas, kes oma perenime ei soovinud avaldada, tõdes, et nendele on Jenny Kruse väljatõmbamine paras proovikivi. Esmalt üritatakse puupurjekas veepiirile tõsta ja sellest vesi välja pumbata. “Me võib-olla ei jõuagi seda välja tõmmata. Räägitakse, et selle tühikaal ületab 60 tonni,” avaldas kraanade järelevaataja.