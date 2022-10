Vabadussõja ausamba ümbruse ehitusprojekt ootab siiani kaustas

Üks kuuest käe alla panijast oli Pärnu linnapea Romek Kosenkranius. Pärnu maavanem Kalev Kaljuste on koos maavalitsusega poliitika kõrgmängude malelaualt minema pühitud, kuid temagi jõudis ametiajal ametlikult kinnitada, et osaleb koostöös, mille eesmärk on maakonna tähtsaima, vabadussõja sangarite puhke- ja mälestuspaiga korrastamine Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli tähisena. Hea tahte leppe lisas on üksikasjalik tööde loetelu aastate viisi ja neid pidi kroonima raamat vabadussõjas langenud kodukaitsjate mälestussambast ja kalmistust Pärnus. Ideeks on see jäänudki.