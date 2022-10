Mitmel pool Pärnumaal märgatud kahtlane auto pani some kihama

Mitme postitaja sõnade järgi liikus see maapiirkondades märgatud kahtlaselt aeglaselt. Kahtlustati, et sõidukis viibiv mees piilub hoovidesse ja väidetavalt tabati autos olnud leedukad Lääneranna vallas Koonga kandis võõras õues kuuriukse kallal toimetamas.

Pärnu politseijaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi juht Tõnu Kivis ütles, et tähelepanelikud inimesed andsid kõnealusest Leedu numbrimärgiga Audist eile politseilegi teada.

“Teade tuli Lääneranna vallast. Patrullpolitseinikud kontrollisid Audiga sõitnud inimesi ja sõidukit ennast. Midagi ebaseaduslikku ega võimalikke varastatud esemeid me autost ei leidnud, ent hoiame nende tegemistel edaspidigi silma peal,” lausus Kivis.

Pärnumaa piirkonnagrupi juht märkis, et kui inimesed märkavad tegevust, mis on nende hinnangul kahtlane, siis kindlasti tuleks esimese asjana informeerida sellest politseid – nagu sellegi Leedu numbrimärgiga Audi puhul tehti.

Sotsiaalmeedia kommentaariumides märgiti mimel korral, et kahtlasena tunduvatele võõramaalastele tuleks kohapeal füüsiline noomitus teha. Politsei sellist mõttekäiku ja üleskutseid vägivallale mingil juhul heaks ei kiida.

“Tänan neid tähelepanelikke inimesi, kes meile oma kahtlustest teada andsid. See ongi kõige õigem ja parem viis, kuidas taolises olukorras käituda,” ütles Kivis. “Politsei teavitamine ning kohalike elanike ja politsei vaheline koostöö aitab kogukonnas hoida turvalisust. Kahtlasena käituvate inimeste omakohtu korras karistamine ei ole kindlasti lahendus. See on lubamatu tegevus.”