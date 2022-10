Kohus ei pea turbakaevandust tuntavalt häirivaks

Nii Tori kui Põhja-Pärnumaa valda jääv Elbu raba kuulub Eesti kõige linnurikkamate soode hulka. Läinud aastal koostatud keskkonnagentuuri seirearuanne nendib, et see tuleks nimetada rahvusvahelise tähtsusega linnualaks. Ometi leidis teise astme kohus, et järjekordsel kaevandusel ei ole kaitsealustele liikidele sedavõrd olulist mõju, et seal turvast freesida ei tohiks.