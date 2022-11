Pärnumaalane kandideerib noore naisettevõtja tiitlile

Aasta noore naisettevõtja tiitliga tunnustab EENA kuni 40aastast naist, kelle ettevõte on oma tegevusvaldkonnas viimaste aastate jooksul eriliselt ja eristuvalt silma paistnud ning saanud klientidelt märkimisväärse poolehoiu osaliseks või keda koostööpartnerid on esile tõstnud.

Atsi konkurendid selles kategoorias on Kadri Haljas ja Berit Joosep. Haljas on tervisetehnoloogia ettevõtte Triumf.Health looja ning juht. Oma töö kaudu panustab ta teaduspõhisesse, laste vaimset tervist turgutava mängu arendamisse. Kolmas nominent Joosep on Berrichi Skincare brändi loojana andnud olulise panuse Eesti looduskosmeetika valdkonda.