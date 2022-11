Maaeluminister: Väärtuslikku toidutootmise maad tuleb kaitsta

Maaeluminister Urmas Kruuse tuuritab saatjaskonnaga mööda Eestit ja jõudis teisipäeval Pärnusse. Ringkäigu põhjus seisneb euroliidu põllumajanduspoliitika uues strateegiakavas, mida on vaja tutvustada, et maaettevõtjad-põllumehed teaksid, mille tarbeks ja kui palju lähiaastail raha saab. Dokument, kus see kõik kirjas, on 700-leheküljeline, intervjuus sai minister ülesande selle sisu ühe lausega kokku võtta.