Ülikool ähvardab endise töötaja pere koduta jätta

Teisipäeval oli Pärnu maakohtusse Krista Kampust toetama tulnud kogu pere: nukunäitlejast ja lavastajast abikaasa Mart Kampus, poeg ja tütar Lisette. Viimati nimetatu on tuntud kodanikuühiskonna aktivistina ja seksuaalvähemuste liikumise liidrina. Krista Kampus on liikumise “Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023” juht.

Kui kohtunik istungil Krista Kampusele sõna annab, kogub ta end mõne hetke. Kampus märgib, et ülikoolile on kõnealune maja kinnisvara, aga tema perele kodu. Seda, kui tähtis on vaidlus kogu perele, näitab tõik, et Kampust esindab kohtus kaks Soraineni büroo advokaati: Allar Jõks ja Marcus Niin.