Koduotsija ⟩ Jossu loodab leida kodu, kuhu tuua energiat ja omavahelist mõistmist

Mustavalgekirju kasukaga pontsakas miisu saabus varjupaika silmavigastusega Häädemeeste vallast Soometsast. Praeguseks on silm paranenud ja kass ootab uut hoolitsevat kodu.

Jossu on noor kassihärra, kelle nägu ehib Zorro-mask. Päevasel ajal naudib ta pehmet patja ja on rahul, kui saab kahejalgselt tähelepanu. Eriti meeldivad roosa ninanöpsuga Jossule paid ja kvaliteetne toit. Ka oskab ta lugu pidada teiste sotsiaalsete kasside seltskonnast.

Ühe legendi järgi on kahevärvilised kassid paremad hiirepüüdjad. Rahva seas on levinud uskumus, et kahevärvilised kiisud toovad perre energiat ja tarkust, omavahelist mõistmist ja head maitset.