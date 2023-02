Maaülikool ei saanud kunagise töötaja suhtes esimeses kohtuastmes õigust

Maaülikool taotles kohtus, et kõrgkooli endine töötaja Krista Kampus vabastaks Lääneranna vallas Puhtu poolsaarel karjamõisa, mida too on pidanud 1985. aastast oma koduks. Kampuse töösuhe ülikooliga lõppes 2020. aastal. Tema jutu järgi palus pere ülikoolilt maja otsustuskorras ja õiglase hinnaga neile erastada, kuid sai teada, et ülikool soovib maja müüa oksjonil. Pere otsis kompromissi, aga ülikooli pakutud üürimäär 700 eurot kuus ei olnud neile vastuvõetav, kuna hoone pole aasta läbi kasutatav.