Tammiste lasteaia-algkooli laienduse ehitus on üks Tori valla kolmest suurest investeeringust.

Tori volikogu kinnitas valla tänavuse eelarve, mis hõlmab suuri investeeringuid, ja plaan on võtta ka kopsakas laen.

Tänavu on vald kavandanud eelarve tulu 23,9 miljonit eurot, mis on tosin protsenti enam kui aasta varem. Kulutusteks on arvestatud 23,1 miljonit eurot.