Mis iseloomustab keskmist Pärnumaa naist? Töökus? Ettevõtlikkus? Viljakus?

Lapsi on keskmisel Pärnumaa naisel 1,8. Täisealiste hulgas on meil rohkem vallalisi kui abielus naisi: 12 505 ja 11 987.

Pea kolmandikul siit kandi naistest on kõrgharidus, tööl käib üle poole. Väärib märkimist, et naisettevõtjaid on Pärnumaal 607, meist rohkem on neid Harju-, Tartu- ja Ida-Virumaal.