“Järgmisest nädalast läheb ilm sulale ja kevade lähenemisega on uisutajaid palju vähemaks jäänud: sel nädalal on uisuplatsi külastatavus kolm korda väiksem kui tavaliselt,” ütles ta. “Kui väljas on plusskraadid ja sajab vihma ning külastatavus on väike, lähevad kulud väga suureks.”