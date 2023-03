Läinud aastal võisid kaljukotka pesakaamera jälgijad reaalajas näha, kuidas Soomaal asuvas pesas tugevam tibu nooremat ründas, mille tagajärjel too üle serva alla kukkus. Tunamullu surid kaamera silma all merikotkaste kaks tibu. Hiljem selgus, et põhjuseks oli linnugripp.