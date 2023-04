Pärnu koostootmisjaamas toodab Gren Eesti AS pärnakatele toasooja valdavalt biomassist. Maagaasi osa on üheksa protsenti ja seda tipukoormuste katmiseks.

Märtsi lõpus saatis konkurentsiamet seoses kütuste hindade alanemisega kõigile Eesti soojusettevõtjatele märgukirja ja nii mõneski paigas on toasooja hind odavamaks muutunud. Pärnus kaugkütet pakkuv AS Gren Eesti lubab, et Pärnuski hakkab maksumus langema, ent kindlat tärminit ei söanda veel välja öelda.