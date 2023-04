Põlendmaale kerkib tuugenipark ilmselt juba käegakatsutavas tulevikus

Umbkaudu pooleteise aasta pärast loodab arendaja kätte saada ehitusloa 12 tuuliku püstitamiseks Põlendmaa tuuleparki. Praeguseks on asi nii kaugel, et on leitud tuulepargi tarvis sobilik ala, kus energiaettevõtted alustavad detailsemate uuringutega, et paika panna tuugenite täpsed asukohad. Tuuleparki arendavad üheskoos Enefit Green ja Sunly.